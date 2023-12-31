القوات الإسرائيلية تحاصر مخيّم نور شمس في طولكرم وسط اشتباكات وانفجارات متتالية

أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ القوات الإسرائيلية تحاصر مخيّم نور شمس في طولكرم في الضفة الغربية، وسط اشتباكات وانفجارات متتالية. وفي وقت سابق، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين، بينما تتصدى الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي في عملياته البرية داخل القطاع.

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