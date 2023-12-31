أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى"- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ جنديًا إسرائيليًا تأسره الجبهة في غزة قُتل في ضربة جويّة إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من الأسرى.
وذكر المتحدث باسم الكتائب أبو جمال -في رسالة صوتية- أنّ الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير الجندي.
وذكر أنّهم نجحوا في إحباط عملية تحرير الجندي الإسرائيلي، وفي الاحتفاظ بجثته بعد مقتله، بالإضافة إلى اغتنام معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة بعد انسحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبهة الشعبية" أعلنت مقتل جندي أسير لديها بعد إحباط محاولة إسرائيلية لتحريره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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