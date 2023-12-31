علي ثقه أن القيادة والجيش لن يسمحوا للعدو بتنفيذ مخططاته .. مصطفى بكري : يجب الرد بحسم علي وقاحة النتن ياهو

الشارقة - اميمة ياسر - فتح النائب المصري مصطفى بكري النار على رئيس وزراء الإحتلال الصهيوني ، بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الأخير التي طالب فيها بإحتلال محور فلادلفيا الحدودي .
حيث كتب بكري يقول :
يجب الرد بحسم علي وقاحة النتن ياهو
التهديد باحتلال محور (فيلاديلفيا) يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن
لأن ذلك يمثل إختراقا لاتفاقية السلام الموقعه بين البلدين
٢- يمثل اعتداء علي السياده المصريه
٣- يمثل خنقا لغزه ويجعلها تعيش في سجن كبير
ويفرض عليها الحصار الدائم كلما شاء .
٤- يفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلي سيناء .
العين الحمرا واستعراض القوه مطلوب في هذا الوقت .
الصمت لن يكون مجديا معهم
ونحن علي ثقه أن القيادة والجيش لن يسمحوا للعدو بتنفيذ مخططاته