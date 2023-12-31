14 معلومة عن قرار رئيس الوزراء لضبط الأسعار ومنع احتكارها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا لضبط الأسعار ومواجهة المحتكرين، وفيما يلي أبرز النقاط في تفاصيل القرار:

1- اعتبار 7 سلع الزيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض من المنتجات الاستراتيجية

2- ينطبق على السلع تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها.

3- ينطبق على السلع حظر عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

4- يسري القرار لمدة ستة أشهر.

5- إلزام حائزي السلع الـ7 من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم.

6- يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

7- كل من يخالف أحكام القرار يطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

8- تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

9- يترأس اللجنة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تضم في عضويتها عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التموين والتخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، والمركزي للتعبئة، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة.

10- تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار.

11- كما تتولى وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

12- متابعة أسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين و المعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية.

13- متابعة شهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية.

14- التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.