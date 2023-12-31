شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: اقتراح مصر بوقف إطلاق النار فى غزة لحقن دماء الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الحرية المصري، المقترح الذي تقدمت به مصر لوقف الحرب فى غزة، مؤكدا أن المقترح يأتي ضمن جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، ووقف الدماء و حفظ أرواح المدنيين العزل.

وأكد الحزب أن المقترح يأتي تاكيدا على حقوق الفلسطينين ومنع توسع الصراع فى المنطقة، ووقف الاعتداءات على المدنيين العزل، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الأخذ بالمقترح المصري وذلك من خلال جهود الدبلوماسية المصرية للوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة.

وأضاف، أن هناك حالة من ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي والذي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تقوم به من اعتداءات ينأ لها الجبين، ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وتابع الحزب، أن الدولة المصرية لم تغفل دورها تجاه القضية الفلسطينية فكانت سباقة دائما بالمبادرات والمقترحات لوقف النزاع ، وهو ما يؤكد دور مصر المحوري فى منطقتها.