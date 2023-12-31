من دونه نحن لا شيء

انه المسيح... انه الله... هو الذي قال عنه القديس يوحنا في انجيله: "كُلُّ شَيءٍ بِهِ كُوِّن، وبِغَيْرِهِ مَا كُوِّنَ أَيُّ شَيء.
كُلُّ مَا كُوِّنَ بِهِ كَانَ حَيَاة، والحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاس".
إنها رسالة لنا جميعا بأننا لا شيء من دون الله، وان وجودنا مرتبط به. لا يجب أن يكون حضورنا قاتما، مظلما، بل ان نحمل معنى الحياة التي اعطانا اياها الله.
وضع الله فينا مقومات الحياة، واذا بنا نستورد مقومات الموت، ولا زلنا نرفض الحياة ونقبل على الموت، نبتعد عن النور ونتهافت على الظلمة...
كشف الله سرّه لنا عبر الكلمة المتجسد، اما نحن فلا نزال لا نعلم سر تصرفاتنا، وسبب رغبتنا في إدارة ظهرنا للخلاص...
انه لسر غريب عجيب بالفعل.
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