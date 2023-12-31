شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بازدحام شديد في رحلات قطارات لندن.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستأنف خدمات القطارات التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام اليوم الأحد بالكامل، بعد إلغاءها أمس السبت.

وأشارت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية أن تعليقها، كان بسبب مياه غمرت أنفاقا للقطارات في جنوب شرق إنجلترا.

تعطل حركة القطارات في لندن

وذكرت أنه ستكون هناك بعض القيود على السرعة في الصباح، ما قد يؤدي إلى حدوث تأخير، ومن المتوقع أن تكون المحطات مزدحمة جدا.

وأدى إلغاء الشركة جميع رحلات القطارات التي تربط لندن بالبر الرئيسي لأوروبا إلى تعطيل سفر الآلاف في عطلة العام الجديد.

ولم يتضح على الفور سبب غمر أنفاق السكك الحديدية تحت نهر التيمز بالقرب من إبسفليت شرقي لندن.

مئات المسافرين العالقين

وأظهرت لقطات تدفق المياه إلى أحد الأنفاق وغمر المسار، في حين يجلس مئات المسافرين العالقين مع حقائبهم منتظرين في محطة سانت بانكراس في لندن.

وتعمل يوروستار على ضمان تقديم الدعم لجميع المتضررين في كل محطاتها، مشيرة إلى أن العملاء لديهم خيار إعادة الحجز على خدمات بديلة أو اختيار استرداد الأموال.

ويعد إلغاء الرحلات الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار، خلال موسم العطلات هذا العام 2023.