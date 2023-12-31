شكرا لقرائتكم خبر عن دور المساحات الخضراء فى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان الاجتماعى.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دور المساحات الخضراء في مكافحة الجريمة"، استعرض خلاله 3 أسباب و4 عناصر لتعزيز الأمان الاجتماعي، وتخصيص 30% من إجمالي مساحة كل مدينة للمساحات الخضراء، و"إندونيسيا" و"أمريكا" نموذجان لتنفيذ المقترحات في دولنا العربية، خاصة وأن المساحات الخضراء ليست مجرد أماكن جميلة للاستمتاع بالطبيعة، بل هي أيضًا عامل أساسي في خلق مجتمعات آمنة ومزدهرة.

كما تلعب هذه المساحات دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان الاجتماعي، فلا تزال الإشادات مستمرة حول نتائج مؤتمر المناخ بعد أن وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي، على خارطة طريق "للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري" - وهي المرة الأولى من نوعها في مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ - لكن برغم ذلك فإن الاتفاق لا يزال مقصرا بشأن الدعوة التي طال انتظارها "للتخلص التدريجي" من النفط والفحم والغاز.

ويمر العالم الأن برغبة عارمة في تخضير كل شيئ حتي لو اقتصر ذلك على تخضير المسميات فقط بغض النظر عن مدي قابلية أو تكلفة ذلك التخضير، ولكن الأحلام مشروعة على أية حال، فقد انتهت قمة المناخ في نسختها الثامنة والعشرين - COP28 - المنعقدة في دبي - ويدور الحديث عن مبادرات عديدة كلها حديثة العهد على أسماعنا، حيث الحديث عن التجارة الخضراء وعن التمويل الأخضر، والاقتصاد الأخضر، وعن السفن الخضراء، والشحن الأخضر، وعن الصناعة الخضراء، وعن الفولاذ الأخضر والتعدين الأخضر، والوظائف الخضراء، وعن البناء الأخضر، والابتكار الأخضر والوقود الأخضر وغيره.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على دور المساحات الخضراء في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان الاجتماعي، خاصة وأن الجريمة تعتبر مشكلة مزمنة في كثير من المناطق الحضرية الكبيرة والصغيرة وخاصة الفقيرة منها، وفي بحث جديد، درس كلا من كيت جليستاد- هايدن وسبنسر ماير من جامعة ييل، الآثار المترتبة من وجود الغطاء الشجري على الجريمة، وجد الباحثان أنه مع كل زيادة بحوالى 10٪ في الغطاء الشجري canopy cover، كان هناك انخفاض بنسبة 15٪ في جرائم العنف، وانخفاض بنسبة 14٪ في معدل جرائم سرقة الملكية الخاصة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

دور المساحات الخضراء فى مكافحة الجريمة.. 3 أسباب و4 عناصر لتعزيز الأمان الاجتماعى.. وتخصيص 30% من إجمالى مساحة كل مدينة للمساحات الخضراء.. و"إندونيسيا" و"أمريكا" نموذجان لتنفيذ المقترحات فى دولنا العربية



برلمانى