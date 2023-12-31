شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار جسيمة.. روسيا تنفذ 6 ضربات على خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل روسيا هجماتها على المناطق الأوكرانية، إذ شنت هجوما على وسط مدينة خاركيف.

وأدى هذا الهجوم إلى إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وتضرر منشأة طبية ومبان سكنية ومواقع مدنية أخرى.

هجمات روسيا على أوكرانيا

وأوضح أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أن الأطباء يقدمون المساعدة لثمانية ضحايا جميعهم في المستشفى.

وأشار إلى أن "المحتلون قصفوا الجزء الأوسط من مدينة خاركيف"، وتضررت "البنية التحتية المدنية دون سواها".

وتابع أن ذلك شمل "منشأة طبية ومباني سكنية متعددة الشقق ومتاجر وأماكن عامة أخرى ووسائل نقل".

حرب روسيا وأوكرانيا

ونشرت قنوات محلية صورا للأضرار التي لحقت بفندق خاركيف بالاس بوسط خاركيف.

وتسبب الهجوم الروسي في أضرار جسيمة، ونشوب حريق في مبنى سكني، مبينة أن روسيا نفذت ست ضربات.