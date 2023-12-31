شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر إخلاء ومطالب للسكان بالابتعاد عن الشواطئ في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مسؤولون أوامر إخلاء في بعض مناطق كاليفورنيا، وطالبوا السكان بالابتعاد عن الشواطئ والطرق الساحلية.

وتواجه المجتمعات الساحلية في ولاية كاليفورنيا، أمواجا عاتية واحتمال حدوث فيضانات.

حدوث فيضانات كبيرة

وهناك توقعات بحدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية المنخفضة بلوس أنجلوس تصاحبها أمواج قوية وتيارات شديدة.

وتشكل "خطرا استثنائيا" للغرق وإلحاق أضرار بإنشاءات مثل الأرصفة والأرصفة البحرية.

كما يمكن أن تؤدي الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 6.1 متر إلى إحداث المزيد من الدمار في المنازل ذات الواجهات البحرية.

فيضانات ساحلية

إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا بجنوب كاليفورنيا، أشارت إلى أن المسؤولين في المقاطعة أصدروا تنبيها بإخلاء المساكن على طول الطريق السريع، على ساحل المحيط الهادي مع استمرار إغلاق الشواطئ في المنطقة.

وسيظل التحذير من الفيضانات الساحلية ومن ارتفاع الأمواج ساريا حتى وقت لاحق.

ويتوقع حدوث أمواج يتراوح ارتفاعها بين 26 و30 قدما، على طول الشواطئ المواجهة للغرب على امتداد الساحل الأوسط والشمالي لكاليفورنيا.

العواصف في المحيط الهادي

ويرجع تهديد الأمواج بالغة الخطورة والفيضانات الساحلية إلى نظام العواصف في المحيط الهادي.

وتسببت في هطول أمطار غزيرة على جزء كبير من الساحل الغربي ليلة الجمعة.

بينما تزامن مع وصول أحدث موجات المد المرتفعة بشكل استثنائي، والمعروفة باسم المد والجزر.