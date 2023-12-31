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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب البلقان

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واس - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بقوة 5.5 درجة، ضرب زلزال منطقة شمال غرب البلقان، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

وحُدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند تقاطع دائرة عرض 29ر44 درجة شمالا وخط طول 94ر17 درجة شرقا.

زلازل البلقان

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال قبل أيام قليلة إن دول غرب البلقان من المتوقع أن تكمل المزيد من الإصلاحات.

الإصلاحات في البلقان

وأضاف: نتوقع منهم المزيد من الإصلاحات، خاصة في مجالي سيادة القانون، واستقلال القضاء.
وذكر: يمكننا أن نرى تصميما سياسيا قويا في مونتينيجرو، وفي دول غرب البقان الأخرى، لتطبيق الإصلاحات اللازمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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