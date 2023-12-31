شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب البلقان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقوة 5.5 درجة، ضرب زلزال منطقة شمال غرب البلقان، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

وحُدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند تقاطع دائرة عرض 29ر44 درجة شمالا وخط طول 94ر17 درجة شرقا.

زلازل البلقان

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال قبل أيام قليلة إن دول غرب البلقان من المتوقع أن تكمل المزيد من الإصلاحات.

الإصلاحات في البلقان

وأضاف: نتوقع منهم المزيد من الإصلاحات، خاصة في مجالي سيادة القانون، واستقلال القضاء.

وذكر: يمكننا أن نرى تصميما سياسيا قويا في مونتينيجرو، وفي دول غرب البقان الأخرى، لتطبيق الإصلاحات اللازمة".