شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط تعيين رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه، حيث نصت المادة (8) :يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية :

1- أن يكون مصريًا .

٢- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .

5- أن يكون من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله .

6- ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته .ي

يذكز أن رئيس الجهاز يتولي إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،

ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه ،

وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :

1- إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز ، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها من اللوائح الداخلية .

2- متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.

3- التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .