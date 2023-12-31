اعلنت القيادة المركزية الأميركية أن "المدمرة يو إس إس ميسون (دي دي جي 87) أسقطت طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون بين الساعة 5:45 : 10 مساء (بتوقيت صنعاء) في 28 كانون الاول. ولم تقع اية أضرار او اصابات بأي من السفن الـ 18 المتواجدة في المنطقة".
واكدت القيادة المركزية الأميركية ان هذه هي المحاولة الـ22 للهجوم من قبل الحوثيين على ممرات الشحن الدولي منذ 19 تشرين الاول,
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: مدمرة أميركية اسقطت طائرة مسيرة وصاروخا بالستيا أطلِقا من اليمن قبل ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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