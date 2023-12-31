كيم جونغ اون: الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية خطأ يجب ألا نكرره

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي "خطأ"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لفت كيم الى انه "أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأنناالعدو الأسوأ كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".
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