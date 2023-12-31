الرئيس التونسي مدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر، ابتداءً من ‏الأول من شهر كانون الثاني المقبل حتى 30 منه.‏

يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير ، الذي استهدف في 24 تشرين الثاني 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وقد خلفت هذه العملية مقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ تباعاً منذ ذلك التاريخ.

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، بحسب منظمات حقوقية، وذلك من خلال وضعهم قيد الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحال، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية من دون أمر مسبق من القضاء.