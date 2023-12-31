نتنياهو: الحرب في قطاع غزة ستستمر لأشهر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ستستمر عدة أشهر، وفق روسيا اليوم.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أنهم سيواصلون الحرب حتى النهاية وتحقيق أهدافها.

وصرح نتنياهو بأن الهدف هو إعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم.

وذكر رئيس الوزراء أن "الشعب يطلب منهم مواصلة الحرب والجنود أيضا يقولون واصلوا ونحن نقوم بذلك رغم الضغوط الدولية".

وأشار نتنياهو إلى أنهم يعمقون القتال في القطاع، مبينا أن الجيش يحارب بقوة فوق الأرض وتحت الأرض.

وأفاد نتنياهو بأنها حرب قوية قتل فيها 8000 ممن وصفهم بالمخربين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجيش حقق انتصارات كبيرة وتكبدوا أيضا أثمانا باهظة، مشيرا إلى أن النصر يحتاج المزيد من الوقت وأن القتال سيستمر لأشهر.

وتطرق في تصريحاته إلى الدعم الأمريكي، حيث قال إن يقدر دعم واشنطن لإسرائيل بتقديم المعونة العسكرية وفي مجلس الأمن.

وبخصوص إيران، صرح نتنياهو بأن "طهران تقود الشر والهجمات ضدهم في جبهات مختلفة ليس ضد إسرائيل فقط بل ضد العالم الحر، مشيرا إلى أنهم يعملون ضد إيران".

وقال في السياق إن إفصاح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن هجمات نفذتها إسرائيل ضد إيران انعدام للمسؤولية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء عقد المؤتمر الصحفي بدون مشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اللذين رفضا المشاركة معه كما أوردت وسائل إعلام عبرية بسبب خلافات فيما بينهم.

وذكر الإعلام العبري أن رفض غالانت وغانتس المشاركة في المؤتمر بسبب جلسة عقدها نتنياهو مع قادة الشاباك ورفض أن يشركهما فيها.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال نتنياهو "أنا لا أمنع أي لقاء ولا أعرف هذا الأمر لا أمنع لقاء رؤساء الموساد والشاباك".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ85 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 ألف وأكثر من 56165 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.