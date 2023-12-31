الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة

افادت قناة "الجزيرة" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة". وأمس، قتل أكثر من 25 شخصاً وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي بالطائرات والمدفعية، استهدف منازل بمخيمي النصيرات والمغازي، ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح بجنوب القطاع.

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