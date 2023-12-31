سلطات روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الهجوم الأوكراني على بيلغورود

قال نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "أولخا" بحشوات عنقودية، بالإضافة إلى صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود الروسيّة إلى 18 قتيلًا و111 جريحًا، بحسب ما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

ولفتت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "في بيلغورود، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 18 شخصا فيما أصبح عدد الجرحى 111"، في الهجوم الذي يعدّ من الأعنف بالنسبة إلى المدنيين في روسيا منذ بدء الحرب في شباط 2022.