انت الان تتابع خبر ساحة النسور الأكثر اختناقا.. خارطة كاملة لازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خارطة ازدحامات شوارع بغداد صباح الاحد 31 كانون الأول 2023:

ازدحام شديد في الشارع المؤدي من البياع الى تقاطع الدرويش

ازدحام في شارع قطر الندى من البياع باتجاه الجادرية

ازدحام كثيف على جسر الجادرية حتى نهاية تقاطع جامعة بغداد



ازدحام كثيف في كرادة داخل من نفق عمار بن ياسر حتى فندق بابل

ازدحام شديد بين جسر القادسية وساحة النسور

توقف تام من ساحة قحطان إلى ساحة النسور

ازدحام كثيف على سريع القادسية وصولا الى نصب الجندي للمجهول

ازدحام كثيف قي شارع البيجية وصولا الى معهد الطبي المنصور

ازدحام شديد من حديقة الشالجية وحتى نهاية شارع حيفا عند ساحة الطلائع

ازدحام شديد في شارع حيفا من ساحة الملك فيصل حتى ساحة الطلائع

ازدحام شديد على جسر السنك

ازدحام كثيف جدا في شارع الرشيد بالكامل بين جسر السنك والشهداء

ازدحام من ساحة الطيران بتجاه تقاطع الكيلاني

شارع بور سعيد مزدحم من مول النخيل وحتى ساحة قرطبة