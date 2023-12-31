شكرا لقرائتكم خبر عن دولتان جديدتان تنضمان لمنطقة "شنجن" في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن بلغاريا ورومانيا ستنضمان إلى منطقة شنجن الأوروبية ذات الحدود المفتوحة اعتبارا من مارس 2024.

وسيجري رفع الإجراءات على الحدود الداخلية الجوية والبحرية بين الدولتين العضوين بالتكتل، وباقي أعضاء شنجن الآخرين في مارس 2024.

انضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة "شنجن"

وبلغاريا ورومانيا وأيرلندا وقبرص هي الدول الوحيدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ليست جزءا من منطقة شنجن.

في حين أن دولا غير عضوة بالتكتل، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين ضمن المنطقة.

كانت جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام قد تعثرت لأكثر من عقد من الزمن منذ أن اعتبرت المفوضية الدولتين جاهزتين للانضمام لاتفاقية شنجن لأول مرة عام 2011.

كواليس انضمام بلغاريا ورومانيا لـ "شنجن"

وهنأت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بلغاريا ورومانيا، قائلة: هذا الإنجاز العظيم أصبح ممكنا بفضل عملكم الجاد والتزامكم ومثابرتكم، وبفضلكم ستصبح منطقة شنجن أقوى لصالح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".

وخضع القضاء وسيادة القانون في كلا الدولتين، عام 2007، لتدقيق خاص من قبل بروكسل بسبب تفشي الفساد والجريمة المنظمة.

كما أعاقت هذه القضايا الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى إجماع يسمح بقبول بلغاريا ورومانيا في منطقة شنجن.