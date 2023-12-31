شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تطورات أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر تطورات أكبر هجوم جوي شنته روسيا على أوكرانيا، إذ تسبب الهجوم في ارتفاع القتلى إلى 39 شخصًا.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في مدن وقرى أخرى في وسط وجنوب وغرب البلاد.

أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا

كما تعمل السلطات على إصلاح آلاف النوافذ المحطمة في المباني السكنية واستعادة نظام التدفئة، بجانب رفع الأنقاض والركام من موقع القصف.

وتضررت 120 مدينة وقرية تقريبا ومئات الأهداف المدنية، وأصيب 159 جراء الضربات التي استخدمت أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة.

وبرغم ذلك قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 87 صاروخا روسيا، وأكثر من 30 طائرة مسيرة.

158 طائرة مسيرة

وقتل حوالي 16 شخصا في العاصمة، وهو أكبر عدد للقتلى في المدينة خلال الحرب الدائرة منذ 22 شهرا تقريبا.

كانت موسكو أطلقت روسيا 158 طائرة مسيرة وصاروخا على مدن وبلدات في أنحاء أوكرانيا الجمعة.

هذا الهجوم وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه أسوأ قصف جوي حدث منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

