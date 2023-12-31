نشرة منتصف الليل| خطة حكومية للسيطرة السوق السوداء.. وانهيار عقار بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها؛ انهيار عقار مكون من 3 طوابق في الزيتون والحكومة تسعى للسيطرة على ممارسات السوق السوداء للدولار.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

نقيب الزراعيين يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الارتفاع الجنوني في أسعار البطاطس، بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الخارج و97% من محاصيل الخضار المزروعة في مصر مستوردة.

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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من ظاهرة جوية مسيطرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

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البابا تواضروس: الخلط بين اليهودية والصهيونية يضيع الحقيقة التاريخية والدينية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك خلط ما بين ما يسمى باليهودية والصهيونية، وهذا الخلط الذي يبان عليه جزء كبير من الإعلام وتضييع الحقيقة.

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انهيار عقار مكون من 3 طوابق في الزيتون..والدفاع المدني يبحث عن ناجين

انهار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مبنى سينما الزيتون، مساء اليوم السبت.

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السوق السوداء للدولار.. خطة حكوميه للسيطرة على ممارسات تداول العملة الصعبة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، دور الحكومة في السيطرة على ممارسات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا على تكامل دور مجلس الوزراء مع البنك المركزي المعني بالسياسات النقدية.

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