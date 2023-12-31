شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مهام لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. أبرزها دعم شركات المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عدد من الاختصاصات والمهام، أبرزها تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يلى نستعرض المهام والاختصاصات بالتفصيل:

ووفقا للقانون تهدف الهيئة:

1. تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2. نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

3. زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

4. لإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5. توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6. رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

7. دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

8. تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

9. تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الهيئة تباشر الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص، إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها، تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية، تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها، تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم، تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرا تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.