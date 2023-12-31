أ.ب عن قائد قوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط: إسقاط 17 مسيرة و4 صواريخ منذ بدء عملية حارس الازدهار

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد قوات البحرية الأمبركية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، انه "تم إسقاط 17 مسيرة و4 صواريخ منذ بدء عملية حارس الازدهار".

ودفعت الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للإعلان عن تشكيل تحالف يضم العديد من الدول لضمان الأمن في البحر الأحمر.

وبوجود التحالف وضعت عدة دول سفنها قرب البحر الأحمر للرد على الهجمات وحماية السفن والناقلات التجارية، كنوع من الردع، ولكن هذا لم يثن الحوثيين عن الاستمرار في استهداف السفن العاملة بالقرب من اليمن.