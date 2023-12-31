لافروف: روسيا سترد على تحضير الأميركيين لنشر صواريخ متوسطة المدى المحظورة سابقا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "السلطات الروسية، تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون"، موضحا أنها لا تقتصر على فترة العملية العسكرية الخاصة.
وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، لفت لافروف الى ان "التحقيق في جرائم نظام كييف جار بالفعل. السلطات الروسية تسجل وتوثق الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون، بدقة، ولا تقتصر على تلك التي ارتكبت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح ان "الأحكام لا تشمل أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، بل وممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا".
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