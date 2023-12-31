نقلت صحيفة "معاريف" عن مدير مستشفى برزيلاي الاسرائيلي تأكيده انه "عالجنا أكثر من 3500 جريح منذ 7 تشرين الاول وهو رقم لم نشهده من قبل".
واكد مصادر طبية لصحيفة "معاريف" الن تم الاشتباه بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بعدوى الليشمانيا الطفيلية في غزة، مشيرة الى ان "عيادات الأمراض الجلدية في مستشفيات إسرائيلية تجري فحوصا مخبرية لعشرات الجنود".
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن مدير مستشفى برزيلاي: عالجنا أكثر من 3500 جريح منذ 7 تشرين الاول وهو رقم لم نشهده من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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