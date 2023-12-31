سفارة الصين في واشنطن تسهل إجراءات منح التأشيرة للزوار الأميركيين

افادت السفارة الصينية في واشنطن أن السلطات الصينية قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024.

واكدت السفارة في إفادة على موقعها الإلكتروني إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة "لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة".