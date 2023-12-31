اعلام اسرائيلي: مجلس الوزراء الحربي منح الموساد "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاقتراح القطري

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن "مجلس الوزراء الحربي منح الموساد "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة".
وبحسب تقرير نشرته هيئة البث الرسمية "كان" فإن الاقتراح يرتكز على "وقف إطلاق النار لمدة أسابيع لقاء إطلاق سراح عشرات الأسرى، بعدما كانت حماس أصرت بوقت سابق على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة"، مشيرا إلى أن الاتصالات متقدمة جدا، وفقا لمصادر إسرائيلية.
وفي هذا السياق، ذكرت قناة "I24News" الإسرائيلية أن "رئيس الموساد ديدي "ديفيد" برنياع كان قد أبلغ أمس الكابينيت الحربي بالرسالة القطرية التي مفادها أن "حماس لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للمضي قدما في صفقة الرهائن الجديدة".
وبحسب ما نقلت القناة عن مسؤول مطلع على التفاصيل، فإن "النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام الراحة والإفراج عن السجناء سيكون "أثقل".
في غضون ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي غدا لبحث "صفقة الأسرى" و"قضية اليوم التالي" في غزة، وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الموسعة أيضا مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب.
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