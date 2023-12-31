رونالدو: أنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحيفة: "أنا فخور وسعيد جداً بالرقم الذي حققته وبوجودي هنا، الأهم بالنسبة لي أن ينتصر الفريق ويحقق أشياء كثيرة".

وأضاف: "2023 عام جميل ومختلف بالنسبة لي مع النادي والمنتخب البرتغالي، فقد سجلت أهدافاً كثيرة، أريد أن أصبح هدافاً للعالم في عام 2024".



وجدد تأكيده على سعادته باتخاذ قرار الانضمام لنادي النصر، متابعاً: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة".

وعن حصوله على لقب هداف العالم في 2023، قال رونالدو: "نلته بالإخلاص والعمل الشاق؛ أريد أن أشكر كذلك كل زملائي والطاقم الفني لأنني لن أحقق شيئاً دون مساعدتهم، أشكر جمهور النصر الذي يدعمنا دائماً في كل مكان".

وأصبح قائد نادي النصر السعودي بعمر 38 عاماً هدافاً للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفاً، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما يتقدم بـ4 أهداف أمام النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.

