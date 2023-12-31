5 مواجهات في الجولة الـ 12 من نجوم العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - إذ يخوض القوة الجوية اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على النجف، ويطمح الصقور إلى استعادة نغمة الفوز، إذ اكتفى بالتعادل أمام الطلبة والكهرباء في آخر اختبارين له، مهدرا فرصة ثمينة للابتعاد بصدارة الدوري، لذا يحاول بكل ثقله عبور حاجز النجف لتفادي الدخول في أزمة مع أنصاره.بدوره يستند فريق غزلان البادية إلى الحافز المعنوي، بعد أن استعاد توازنه في المباراة السابقة بفوز مهم على نادي القاسم.

ويستضيف الزوراء نظيره النفط ساعياً لتعزيز سجله بانتصار جديد يؤهله للبقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

وفي مباراة ثالثة يشد الطلبة الرحال من أجل ملاقاة نادي القاسم، أملاً في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي لازمته في الفترة الفائتة، ويلعب اليوم أيضاً فريق زاخو أمام الكهرباء، بينما يستقبل نفط ميسان متحديه أربيل.

