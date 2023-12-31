شكرا لقرائتكم خبر عن في مجال الإنترنت.. الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين عن إطلاق قمر اصطناعي جديد.

وأشارت إلى أن هذا القمر الاصطناعي هو اختباري في تكنولوجيات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

الأقمار الاصطناعية الصينية

وذكرت أنه أطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

كما أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش2- سي"، ودخل مداره المخطط بنجاح.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذا الإطلاق يعد المهمة رقم 505 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

قبل أيام أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد اليوم الاثنين.

وأطلقت هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو - 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه".