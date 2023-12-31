شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفذ قصفًا جديدًا على مناطق أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت روسيا قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة.

واستهدف القصف العاصمة كييف، وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.

قصف روسيا على أوكرانيا

وشاركت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة، ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.

وأحدث الهجوم عدة موجات، إذ أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق.

وكانت خاركيف قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

أكبر هجوم جوي روسي

وعلّق رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف: "يريد الروس ترهيب مدينتنا، عشية العام الجديد لكننا لا نخاف.. نحن لا ننكسر ولا نُقهر".

وقتلت روسيا ما لا يقل عن 31 مدنيا في أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا يوم الجمعة.

كما قُتل 20 شخصا نتيجة هجوم نفذته أوكرانيا، على مدينة بيلجورود الروسية أمس السبت.