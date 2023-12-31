شكرا لقرائتكم خبر عن "المتاجرون بفريضة الله".. طرق النصب والتزوير فى العمرة الترانزيت.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المتاجرون بفريضة الله"، استعرض خلاله طرق النصب والتزوير فى العمرة الترانزيت، والتي تبدأ بـ"حجز وجهة ثالثة"، ثم المتاجرة في الريال، وتزوير الكود التعريفى للعمرة، فضلا عن جمع 4 أفراد لأداء العمرة، وأخيرا الحصول على المبالغ وعمل "بلوك".

فدائما ما تطلب المساعدة عبر الانترنت لكيفية الحجز لتأشيرة العمرة الترانزيت إما المساعدة فى حجز الطيران أو المساعدة فى التأشيرة وحلول مشاكل التأشيرة والمساعدة فى الوجهة الثالثة، والعودة من دولة عربية بالجوار الى القاهرة والمساعدة فى توفير العملة الأجنبية، وفى هذه الحالة تظهر أشخاص وشركات افتراضية وهمية لا تعرفهم مطلقا تعرض عليك المساعدة مقابل تحويل مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترنية للهاتف المحمول وفور تمام عملية تحويل المبلغ المطلوب نقدا تختفى مثل تلك الأشخاص والشركات الافتراضية الوهمية عبر شبكة الانترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعى.

وبذلك نكون أمام ما يُطلق عليهم "المتاجرون بفريضة الله"، فكان لزاما علينا التطرق لكيفية تصدى القانون لمثل هذه الأفعال وتنظيم عمل شركات السياحة ومواجهة سماسرة العمرة والتصدى لظاهرة للنصابين باسم العمرة التي أصبحت موسمية وأهمها في شهر رمضان تتكرر كل سنة فى هذا الأونة، حيث تقوم شركات السياحة الوهمية والغير مرخصة بالاستيلاء على أموال الغلابة من خلال الإيقاع بهم فى فخ الأسعار الرخيصة، بعد استغلال رغبة المواطنين فى السفر لأداء مناسك العمرة، ليفاجئ الجميع بعد فع الأموال باختفاء الشركة التى كانت متواجدة فى شقة مفروش أو مكتب غير موثق بشوارع القاهرة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على طرق النصب والتزوير فى العمرة الترانزيت، فقديما كان التلاعب بـ"تحويشة العمر" من خلال سوق الشقق والعقارات، ولكن مع التطور الذى يعيش فيه الإنسان فقد طال التطور في عمليات النصب أيضا إلى النصب في "العمرة"، ما يؤكد أن للفساد والنصب أوجه كثيرة وأشكال عدة، والنصابون لم يتحرجون على استغلال العبادات والفرائض الدينية، وهي "العمرة" في النصب علي المواطنين، حيث حولت شركات السياحية الدينية موسم العمرة الى موسم للنصب والتربح دون وجه حق فى غياب تام للرقابة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

العمرة الترانزيت.. طرق النصب والتزوير لـ"المتاجرون بفريضة الله" .. تبدأ بـ"حجز وجهة ثالثة".. والمتاجرة في الريال.. وتزوير الكود.. وجمع 4 أفراد لأداء العمرة.. والحصول على المبالغ وعمل "بلوك".. خبير يوضح العقوبات



برلمانى