فياض: طوفان الأقصى ومن ثم حرب غزة أدخلت المنطقة في مرحلة إستثنائية وتاريخية

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الى أنّ "العدو استنزف كل خياراته وأدواته وذهب عميقاً في ممارسة التوحش و العدوان على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني المعاصر، وهذا المستوى من المجازر كنا نقرأ عنه في التاريخ وكنا نعتقد أنه انتهى في قرون غابرة و أزمنة سحيقة إلّا أنّ هذه الصفحة السوداء من التاريخ عادت مجدداً على يد الصهاينة".

ورأى فياض خلالَ كلمةٍ له في اللقاء السّياسي الذي أقيم في "ديوانية أبو الفضل العباس" في بلدة بريقع الجنوبية، أنّ "طوفان الأقصى ومن ثم حرب غزة، إنما هي أدخلت المنطقة في مرحلة إستثنائية وتاريخية تشكل منعطف لا يمكن نكرانه وبالتالي كل المعنيين بالصراع هم مضطرون للتموضع مع نتائج هذه الحرب".

واكد فياض أنّ "العدو لم يستطع ان يوقف أعمال المقاومة، فضلا عن هدفه الذي اطلقه شعارا لهذه العملية العسكرية وهذه الاهداف هي سحق المقاومة، وهذا الامر على العكس تماما، انما المقاومة تؤكد في كل لحظة انها لا تزال على فاعليتها وعلى قدراتها وبحسب معلوماتنا التي يرسلها الأخوة المقاومون في غزة، ان المقاومة لا تزال على امكانياتها وقدراتها وجاهزيتها وفاعليتها وهي تطمئن من يتولو ادارة القرار السياسي ان المقاومة لا تزال باذنه تعالى بالف خير".

واعتبر أنّ "هذا العدو في قلب المأزق، والأميركي الذي قرأ المشهد جيدا هو بات يتحدث عر مخاطر وجودية يتعرض لها الكيان الإسرائيلي، هذا الامر ورد على لسان الرئيس الاميركي جو بايدن ودوائر القرار الأميركية التي باتت تحذر من مصير اسود يتحدق بمستقبل هذا الكيان، لذلك وفقاً لهذه المقاربة البرغماتية الأميركية والتي سعى الأميركيون الى القاء حبل النجاة للعدو الاسرائيلي من خلال طرح الدولتين التي يشكل بدوره مأزق للعدو".

وشدد على اننا "نقف على أرضنا الوطنية ونقف دفاعا عن سيادتنا وأهلنا، ونحن نمارس دور المقاومة لأن جزء من ارضنا اللبنانية لا يزال محتلاً، ونحن نقاوم لأن هذا العدو من غير ذرائع استولى على جزء من مقدراتنا في البحر كالآبار النفطية والغازية التي ما كان ممكناً لهذا البلد أن يستردها من غير دور المقاومة".