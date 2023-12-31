افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا عن ان "يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوء مشوبا بالترقب والحذر الشديدين منذ منتصف الليل الفائت، انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا".
واشار الى ان "هذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا، بما فيه مزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح. وكانت قوات الاحتلال قد جددت اعتداءاتها مساء على سهل المجيدية ومحيط الخيام وكفركلا".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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