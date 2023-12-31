وزير الخارجية الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة

نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تأكيده ان "الحكومة تتحمل مسؤولية هجوم 7 تشرين الاول ويجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين"، معتبرا ان "الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه واستعادة الأمن تأتي في المقام الأول".

وشدد كوهين على انه "لن تكون هناك حماس وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة ولن نسمح بعدم خضوع السلطة للرقابة".