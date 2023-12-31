نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تأكيده ان "الحكومة تتحمل مسؤولية هجوم 7 تشرين الاول ويجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين"، معتبرا ان "الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه واستعادة الأمن تأتي في المقام الأول".
وشدد كوهين على انه "لن تكون هناك حماس وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة ولن نسمح بعدم خضوع السلطة للرقابة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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