افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن "تقرير عن هجوم على بعد 60 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني"، مؤكدة بأن "سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بـ 3 زوارق وتم تبادل إطلاق نار دون خسائر".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بـ 3 زوارق وتم تبادل إطلاق نار دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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