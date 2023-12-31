ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي وقع في الصين الى 151 شخصا

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "عدد قتلى بعد الزلزال الشديد الذي وقع في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غرب البلاد، ارتفع إلى 151 شخصا".
وأشارت الوكالة إلى أن "عدد القتلى في مقاطعة قانسو لا يزال عند 117 شخصا، بينما ارتفع عدد القتلى في مقاطعة تشينغهاي إلى 34 شخصا".
ووقع زلزال بقوة 6.2 درجة يوم الاثنين عند الساعة 23.59 (18.59 بتوقيت موسكو) في محافظة جيشيشان-باوآن-دونغشيانغ-سالار ذاتية الحكم بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 148 حالة وفاة.
في وقت سابق، خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية 200 مليون يوان (حوالي 28 مليون دولار أميركي) لمقاطعتي قانسو وتشينغهاي لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.
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