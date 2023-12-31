شكرا لقرائتكم خبر عن "خطير".. الصين تكشف موقفها من المرشح الأبرز لرئاسة تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "تصادمي" و"مدمر للسلام"، هكذا تصف الحكومة الصينية المرشح الأبرز لمنصب رئيس تايوان المقبل.

ووصفت الصين لاي تشينغ-تي نائب رئيسة تايوان والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بتلك الصفات، بعد أن قال في مناظرة رئاسية إن سيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها.

المرشحون لرئاسة تايوان

وفي 13 يناير، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبه حالة من التوتر.

وتكثف الصين ضغوطها العسكرية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي، وذكرت أن "الانتخابات في تايوان خيار بين الحرب والسلام".

ويتقدم المرشح الأبرز في استطلاعات الرأي بنسب متفاوتة قائلة إنه "انفصالي خطير".

صراع الصين وتايوان

قال المكتب الصيني لشؤون تايوان إن لاي "كشف عن وجهه الحقيقي باعتباره عاملا عنيدا من أجل استقلال تايوان، ومدمرا للسلام عبر مضيق تايوان".

وأكد "لاي" أنه مستعد لإجراء محادثات مع الصين التي رفضت مرارا عروضه للحوار لأنها تراه انفصاليا.

ويرى البعض أن هو يي-إيه من حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة، لا يتخلف عن "لاي" سوى بفارق ضئيل.