مركز الملك سلمان يعلن عن عبور قافلة مساعدات سعودية من رفح إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن عبور قافلة مساعدات سعودية تضم 11 شاحنة من معبر رفح البري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،اليوم، الأحد، "إن القافلة تضم مواد غذائية وطبية وإيوائية؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين أكبر قافلة إنسانية تضم حوالي 550 شاحنة تصل من ميناء بورسعيد إلى مدينة العريش، والتي وصلت عبر السفينتين الثالثة والرابعة عبر الجسر البحري السعودي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

على صعيد متصل، ذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم /الأحد/ أن مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة اقتربت من كسر حاجز 600 مليون ريال.

وقال المشرف على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، إن عدد المتبرعين يقدر بأكثر من مليون و300 ألف متبرع.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية عبر منصة (ساهم) بتوجيهات القيادة السعودية.