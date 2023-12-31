الخارجية الايرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن "بلاده تنسق مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

واوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ان "لدينا تعاون مع جميع دول العالم المستقلة، من أجل وقف الجرائم الصهيونية في غزة، وتخليص الشعب الفلسطيني في غزة، من الأوضاع التي فرضها الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وقد أودت الحرب المستمرة على قطاع غزة، حتى الآن، بحياة أكثر من 21 ألفًا، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.