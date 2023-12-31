وزير الدفاع البريطاني: هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر تضاعفت 5 مرات الشهرين الأخيرين

اشار وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الى ان "هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات الشهرين الأخيرين"، مؤكدا ان هذه الهجمات تضر بالتجارة العالمية ويجب أن تتوقف".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية، قد اعلنت ان "زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأميركية جنوب البحر الأحمر"، مشيرة الى ان "سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين".