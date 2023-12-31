افادت وكالة "رويترز" بأن شركة ميرسك أكدت وقوع حادث لإحدى سفنها بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس. واكدت ميرسك سلامة أفراد طاقم السفينة ومواصلتها الإبحار شمالا.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: ميرسك تؤكد وقوع حادث لإحدى سفنها بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.