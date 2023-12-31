استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى السابق جراء قصف منزله وسط غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية باستشهاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق وخطيب المسجد الأقصى، يوسف جمعة سلامة، صباح اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت منزل الشيخ يوسف جمعة سلامة ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

والشيخ الدكتور يوسف جمعة عبد الهادي سلامة مواليد عام 1954م في معسكر المغازي في وسط قطاع غزة، غزة، بلدته الأصلية بيت طيما هاجر والديه منها بعد النكبة عام 1948م.

واستشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.

وطالت عمليات القصف 3 مساجد، وهي مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.