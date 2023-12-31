الفلبين تكشف عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الألعاب النارية باحتفالات الكريسماس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد ، عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء استخدام الألعاب النارية الخطرة في البلاد احتفالا بالعام الجديد إلى 115 مصابا، معربة عن قلقها من استمرار الأعداد في الارتفاع.

وأضافت الوزارة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط أن الإصابات سجلت في مختلف مناطق البلاد بما فيها العاصمة مانيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة تشمل فقط الحالات المسجلة في المستشفيات الحكومية ولا تشمل معلومات عن الحالات التي توجهت إلى عيادات خاصة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

وكانت السلطات أعلنت حالة التأهب فى المستشفيات حتى 4 من يناير المقبل فى ظل توقعات بتدفق المزيد من المصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت السلطات حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.