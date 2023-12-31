الصحة الفلسطينية: 436 قتيل ومصاب بـ 12 مجزرة بغزة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة، خلال 24 ساعة وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت "الصحة الفلسطينية"، في بيان ، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21822 شهيدا و56451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.