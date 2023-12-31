أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب من صباح الاثنين 1 يناير 2024 للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث.

يمتد هذا الجزء من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج).

ويأتي القرار لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورًا بالكيت كات حتى محور روض الفرج.

ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجرى تشغيله تجريبيًا بدون ركاب حاليًا تمهيدًا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث، خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.