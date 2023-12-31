بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 21 فى حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 آخرين في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص مع أخرى مينى باص على طريق "دكرنس - المنصورة".

وجري نقل المصابين الي مستشفى دكرنس العام بـ5 سيارات إسعاف.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني باص علي طريق المنصورة دكرنس ووجود عدد من المصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحة أرقام "1942 د. ط . ج" مع ميني باص يحمل أرقام " 9576 د.ط.و"، بين قريتي القباب الصغرى - دموه مركز دكرنس .

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى" الداودي على عيسى، 40 عاماً ، ومقيم بالمنزلة وجرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب في الحادث كلاً من :" حلمي حلمي محمد على، 55عاماً، مصطفى محمد إبراهيم، 40 عاماً، أم هاشم الأسمر محمد،49عاماً، خاطر خاطر سعد عوض، 18 عاماً، سماء طاهر عبد اللطيف، 18 عاماً، رحمه ناصر جوهر، 19عاماً، حسن حسن رمضان، 20عاماً، أحمد محمد محمد الشناوى،20 عاماً ، إبراهيم ياسر ر ابراهيم، 20 عاماً، أحمد محمد طه، 30 عاماً، صبري عباس محمد، 70 عاماً، محمد (۷) تماما المزلة - وائل فؤاد حميده، ومقيمون جميعا بالمنزلة".

تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين الي مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.