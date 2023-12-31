طعنوه بسلاح أبيض وأطلقوا عليه النار.. الإعدام لـ "3 قتلوا مزارع" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم نظرًا لقيامهم بقتل مواطن أثناء محاولتهم سرقة ماشيته، وذلك في القضية رقم 8052 لسنة 2019، جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019، عندما تسلل المتهمين الثلاثة إلى منزل المجني عليه "حسين يوسف" من خلال النافذة، وبحوزتهم عصا وسكين وفرد خرطوش، ولدى شعور المجني عليه بهم، حاول مقاومتهم وانقض على أحدهم وعقره فى أذنه واشتبك مع الإثنين الآخرين، وقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض والثاني أطلق عليه النار فسقط قتيلاً، وتمكنوا من سرقة المواشي وفروا هاربين، وتعدي أحد المتهمين الثلاثة على والدة المجنى عليه.

وتبين أن المتهمين الثلاثة هم كل من: "عمرو.ع" تاجر، و"إبراهيم.ع" طالب، و"محمد.ا" هارب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة، وتم توجيه لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه للماشية، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك بعد جلسات المحاكمة وسماع الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة العامة.