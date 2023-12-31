الإعدام شنقاً لقاتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقته، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.



تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2022، عندما أقدم المتهم"م.ت.م" بقتل المجنى عليها "مروة" شقيقته، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، بسبب خلافات أسرية، حيث طعنها عدة طعنات، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.



كانت مديرية أمن الأقصر تلقت إخطارًا، يفيد باستقبال مستشفى حورس التخصصي، جثمان الفتاة مروة توفيق 25 عاما مقيمة بقرية قامولا بمدينة القرنة جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

وقالت الأسرة لأطباء المستشفى حينها إن الفتاة سقطت على سكين داخل المطبخ خلال طهي الطعام، ولكنهم اشتبهوا في الرواية، وإبلاغ الشرطة.

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة تحت رقم 10483 لسنة 2022 جنايات مركز القرنة والمقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلى الأقصر.

كلف مدير أمن الأقصر بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة القرنة لمعرفة أسباب الواقعة، وتبين من التحريات أن شقيقها وراء الحادث، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، ومن ثم إحالته للمحكمة التي قضت بإعدامه.